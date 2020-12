Brand troeft Alvarado af en komt op gelijke hoogte in klassement

Door de zege is Brand in het klassement op gelijke hoogte gekomen met Alvarado. Beiden hebben 71 punten.

De top 5 was volledig Nederlands. Denise Betsema werd derde en Annemarie Worst en Yara Kastelijn kwamen als vierde en vijfde over de finish. Worst is de nummer 3 van het algemeen klassement.



De Belgische Sanne Cant, in 2017, 2018 en 2019 wereldkampioene, stelde teleur en werd elfde.