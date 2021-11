Brand verslaat Alvarado, volledig Nederlands podium in Kortrijk

Brand had wat problemen in het begin toen ze stilstond achter een valpartij. ,,Daarna moest ik wat forceren om weer op te schuiven, dat kostte wel wat kracht”, vertelde ze bij Sporza. Zondag wacht al weer de volgende wedstrijd om de wereldbeker. ,,Het is zaak nu goed te herstellen.” Brand begint in het Franse Besançon als leider in het klassement. Ook daar treft ze Alvarado, die een moeilijke start van het seizoen kende en in Kortrijk pas haar eerste podiumplaats veroverde.

Gevallen

De Amerikaanse Clara Honsinger raakte haar leidende positie in het X2O-klassement, gebaseerd op tijd, kwijt. Honsinger had verrassend de Koppenbergcross gewonnen, waar Betsema als tweede finishte. De veldrijdster van Texel bereikte enigszins gehavend de finish, maar is wel de nieuwe leider in de strijd om de X2O-Trofee. ,,Ik baal dat ik in de laatste ronde gevallen ben en wat tijd heb moeten prijsgeven”, zei Betsema met een bloedende hand als bewijs. “Ik viel precies op de plek die ik bij een eerdere val in een andere cross al had opengehaald.”