Brennauer neemt leiding in Challenge by La Vuelta

De renster van de ploeg Ceratizit-WNT was de snelste in een individuele tijdrit over 9 kilometer met start en finish in Boadilla del Monte. Brennauer nam de leiderstrui over van de Nederlandse Lorena Wiebes die vrijdag de eerste etappe had gewonnen.



In de race tegen de klok was Brennauer 1 seconde sneller dan de Italiaanse Elisa Longo Borghini. Ellen van Dijk gaf 4 seconden toe en werd daarmee derde. Annemiek van Vleuten was goed voor de vierde tijd. Wiebes werd elfde en staat nu vijfde.