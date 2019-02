Büchli wél, Theo Bos niét naar finale keirin

Derde Oranje-medaille Eefting verrast met zilver op scratch bij WK baan

20:45 Roy Eefting heeft verrassend een zilveren medaille veroverd op het onderdeel scratch bij de wereldtitelstrijd baanwielrennen in Pruszkow. Na een race over 15 kilometer (60 rondes) werd gesprint om de medailles. De Australiër Samuel Welsford won, ruim een half uur nadat hij met de Australische achtervolgingsploeg in een wereldrecord naar het goud was gereden.