Buitenlandse media zien Mathieu van der Poel uitblinken met wonderbenen: ‘Zelfs een 10 is niet genoeg’

Buitenlandse media zijn lovend over de manier waarop Mathieu van der Poel met de zege in Parijs-Roubaix voor de derde keer een ‘monument’ op zijn naam zette . Maar de lekke band van Wout van Aert zorgt bij bijna alle kranten voor de vraag: wat als dat niet was gebeurd?

Het Laatste Nieuws zag dat Mathieu van der Poel, 28 jaar oud, op het toppunt van zijn kunnen zit. ‘Mathieu van der Poel zette op de piste van Roubaix een punt achter een indrukwekkend voorjaar’, schrijft de Belgische krant. ‘Een prangend duel had deze Parijs-Roubaix kunnen worden tussen Van Aert en Van der Poel, beslecht met een sprint op de piste van Roubaix. Wat was de uitkomst daarvan geweest? Dat zullen we nooit weten. Parijs-Roubaix kreeg wel de winnaar die het verdiende.’

‘We zouden ook graag eens aanschuiven bij de paasbrunch die Mathieu van der Poel genuttigd heeft’ voegt Sporza daaraan toe. ‘De Nederlander leek op zijn paasbest te woekeren met zijn krachten, maar beschikte over wonderbenen. Met een ijzersterke ploeg en een portie mazzel heeft hij opnieuw een monument te pakken.’

(Tekst gaat verder onder de video)

Van de Gazzetta della Sport krijgt Van der Poel de maximale score: een 10. ‘En zelfs een 10 is niet genoeg voor deze VDP. Als je de favoriet bent om te winnen, is het nog moeilijker. Het was prachtig van hem en prachtig van Alpecin-Deceuninck, een ploeg die pas sinds dit jaar actief is in de World Tour, maar nu al aan de absolute top staat in de klassiekers.’



Daarbij noemt de Italiaanse krant de Nederlander ‘één van de slimste kampioenen in deze gouden eeuw van het wielrennen’. ‘Hij staat garant voor entertainment en is in staat een koers op te blazen wanneer je het minst verwacht. Het enige dat je kan doen is applaudisseren. Op 28-jarige leeftijd is hij volledig volwassen en laat hij het gevoel achter dat hij nog andere meesterwerken in petto heeft.’

Lees ook:

• Zo werd Mathieu van der Poel in Roubaix een echte ‘Monumentenman’

• Van der Poel troost huilende Degenkolb na crash

• Dit is het indrukwekkende palmares van Mathieu van der Poel

‘Van der Poel met de gouden eieren’, kopt L’Equipe na de beklijvende race op eerste paasdag. De Franse sportkrant benadrukt wel dat we nooit zullen weten wie echt de sterkste was, Van Aert of Van der Poel. ‘Het einde van de race beloofde enorm opwindend te worden, maar in feite kwam het langverwachte duel er niet. Van Aert reed lek, waardoor Van der Poel alleen wegreed en nooit meer werd bijgehaald.’ Toch sloeg de weegschaal tijdens de wedstrijd al licht in het voordeel uit van Van der Poel, oordeelt L’Equipe: ‘Hij was degene die tot dan toe het meeste koers had gemaakt, door meerdere mini-aanvalletjes te plaatsen.’

In Duitsland zag Kicker vooral de tranen van John Degenkolb, die ten val kwam nadat hij klem kwam te zitten tussen Van der Poel en Jasper Philipsen. ‘De briljant strijdlustige Degenkolb crashte in een dramatische finale en kon zijn hoop op een tweede zege na 2015 opbergen. Ondanks het ongeval liet de 34-jarige een sterke prestatie zien die nauwelijks voor mogelijk werd gehouden. Van der Poel profiteerde daarna van de pech van zijn aartsrivaal Van Aert en reed naar zijn eerste overwinning in Roubaix.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.