Cameron Meyer prolongeert Australische wegtitel

Video Lucinda Brand wereldkam­pi­oen én mantelzor­ger: ‘Ik had verwacht dat ik in elkaar zou storten’

1 februari Lucinda Brand (31) kroonde zich op het strand van Oostende tot wereldkampioen veldrijden. Ze is ook wereldkampioen doorzetten. In deze succesvolle winter was Brand ook nog mantelzorger voor haar vader en moeder.