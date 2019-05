Campenaerts slaat terug naar Wiggins: ‘We hebben z'n f*cking record gepakt toch?’

Het advies van Wiggins was een reactie op de fietswissel van Campenaerts tijdens de tweede tijdrit van de Giro d’Italia. Die wissel verliep zo knullig - coureur en mechanicien leken elkaar totaal niet te begrijpen - dat het de specialist vermoedelijk de dagzege kostte. Campenaerts kwam uiteindelijk slechts 11 seconden tekort op de tijd van Primoz Roglic, die met de winst aan de haal ging. ,,Campenaerts rijdt in een Belgisch team dat doet alsof het nog steeds 1974 is‘’, zei Wiggins hierover. ,,Als hij naar Sky (het huidige Team Ineos, red.) was gegaan had hij het verschil gezien. Als z'n huidige ploeg hem een som geld aanbiedt, zal hij voor drie jaar bijtekenen en dat is jammer. Je zou zoveel meer kunnen zijn, Victor.‘’

Desgevraagd heeft Campenaerts redelijk fel gereageerd. ,,Hij mag natuurlijk zeggen wat hij wil‘’, aldus de Belg tegen Cyclingnews. ,,Ik heb niet bijster veel idolen, maar hij is er wel eentje van me. Ik denk alleen niet dat hij betrokken is geweest bij veel tijdritten die we met die team gedaan hebben, of met het werelduurrecord. Dus ik weet niet of zijn opmerkingen kloppen.‘’



Fijntjes memoreert Campenaerts het werelduurrecord dat hij vorige maand afpakte van Wiggins. ,,Ik denk niet dat hij gezien heeft hoe we het werelduurrecord als team hebben verbroken. We hebben z'n fucking record gebroken, of niet soms?‘’