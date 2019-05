Carapaz wint Ronde van Asturië en tankt vertrouwen voor Giro

Carapaz had zaterdag met ploeggenoot Mikel Landa een lange ontsnapping beloond met de ritzege. Landa kwam een dag later niet meer aan het vertrek vanwege een voetblessure. Carapaz is na het wegvallen van Alejandro Valverde een van de beoogde kopmannen in de Giro bij Movistar. Vorig jaar eindigde hij in Italië als vierde in het eindklassement, op ruim vijf minuten van winnaar Chris Froome. Ook won hij er een rit.



,,Dit geeft me veel vertrouwen'', vertelde de 25-jarige Zuid-Amerikaan. ,,Vorig jaar won ik hier mijn eerste rittenkoers, nu win ik hier opnieuw. We hebben aangetoond dat we als team een sterk blok vormen. De conditie is goed. Ik sta waar ik wil staan.''