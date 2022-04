Cavalli verrast favorieten Van Vleuten en Vollering in Amstel Gold Race

Oud-ren­ner Leon van Bon stelt fietscompu­ter gevallen Tadej Pogacar veilig

Oud-wielrenner Léon van Bon heeft het fietscomputertje van Tadej Pogacar in bezit. De 50-jarige Van Bon, tegenwoordig in de wielersport actief als fotograaf, stond zondag in de Ronde van Vlaanderen precies op de plek waar Pogacar vroeg in de koers onderuit ging.

