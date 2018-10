Cavendish gaat door en wil recordaantal Touretappes: ‘Mijn enige doel’

Cav rijdt sinds 2016 voor het team. Door blessures en ziekte kon hij dit jaar en ook in 2017 de hoge verwachtingen niet waarmaken.



Cavendish is niettemin vast van plan om het recordaantal zeges in de Ronde van Frankrijk van de Belgische grootmeester Eddy Merckx minimaal te evenaren. De Brit staat nu op 30 overwinningen. Merckx zegevierde 34 keer in een etappe in de Tour.



,,Het is geen geheim dat het record in de Tour de France nog mijn enige doel is in het wielrennen’', liet Cavendish weten. ,,Vier overwinningen lijkt niet zoveel als je er al dertig op je naam hebt staan. Maar ik heb altijd gezegd dat één etappe winnen in de Tour de carrière van een renner bepaalt. Dus ik weet hoe moeilijk het is om er nog eens vier te winnen. Maar ik zal nooit stoppen om het te proberen. Op de dag dat ik er niet meer in geloof, zal ik waarschijnlijk meteen stoppen met racen.’’