Ceylin del Carmen Alvarado heerst bij Superprestige in Merksplas, volledig Nederlands podium

Daarmee lijkt Alvarado terug op het niveau waarmee ze tussen 2019 en 2021 het veldrijden beheerste. De 24-jarige Alvarado was ruim een week geleden al de beste in de Superprestigecross van Niel. Dat was haar eerste overwinning in anderhalf jaar.

Denise Betsema finishte in Merksplas op achttien seconden van Alvarado als tweede. De derde plaats was voor Inge van der Heijden. Lucinda Brand werd vierde. Met Manon Bakker (zesde), Aniek van Alphen (zevende), en Marianne Vos (tiende) haalden nog drie Nederlanders de top tien.



Op een parcours over delen modder en zand was Vos het beste weg. Alleen Alvarado kon haar in de beginfase volgen. ,,Ik heb geluk gehad met Marianne. Ze was een mooie ‘lead-out’ voor mij, maar zakte daarna terug terwijl ik door kon. Ik heb zeker profijt gehad van haar”, vertelde Alvarado, die eenmaal alleen voorop haar marge met Betsema en Van der Heijden snel zag oplopen. Betsema had de eerste wedstrijd uit de Superprestigereeks gewonnen, voordat Alvarado in Niel eindelijk weer eens de beste was geweest.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Ik moest constant blijven geven omdat ze dat achter me ook deden”, keek Alvarado, de wereldkampioene van 2020, terug. ,,Het ging zeker niet makkelijk. Maar de vorm is goed en ik verwachtte ook wel een en ander van mezelf.”



Alvarado nam meteen ook de leiding in het klassement. Ze heeft net zoveel punten als Betsema, maar won een wedstrijd meer dan de veldrijdster van Texel. Morgen volgt de cross om de wereldbeker in het Belgische Overijse. Daar staan Fem van Empel, Shirin van Anrooij en Puck Pieterse aan de start. Het jonge drietal, dat met name in de wereldbeker indruk maakt, liet de cross in Merksplas schieten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video's over wielrennen.