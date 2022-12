Ceylin del Carmen Alvarado wint in Zolder haar derde veldrit van het seizoen

Brand liet zich in de openingsfase zien en was na de eerste ronde mee met een groepje van zeven rensters, onder wie ook Alvarado, Denise Betsema en Annemarie Worst. Brand leek door een technisch probleem wat tijd te verliezen, waarna Van der Heijden, Alvarado en Betsema een gaatje sloegen.



Samen met de Italiaanse Silvia Persico sloot Brand even aan, maar Van der Heijden en de sterke Alvarado gingen er even later opnieuw vandoor. Niet veel later schudde Alvarado haar landgenote af en reed solo naar haar derde zege van het seizoen.



,,Ik had het tijdens de eerste rondes wel lastig, ik hing een beetje aan het elastiek”, zo keek Alvarado bij Eurosport terug op haar zege. ,,Daarna begon ik steeds beter te rijden en bleef ik uiteindelijk als enige over.” Brand gaf toe dat ze net niet goed genoeg was om te kunnen winnen. ,,Ik zat steeds wat achterin de groep en op de heuveltjes kan dat funest zijn, want er is altijd wel iets. Maar het lukte me niet om op te schuiven op de snellere stukken, daar had ik niet de benen voor.”