Clarke en Stephens winnen slotrit virtuele Ronde van Frankrijk

Vrouwenpe­lo­ton start donderdag in Baskenland: ‘Drang om te beginnen groter dan de paniek’

9:19 Een week voordat de mannen hun eerste wedstrijd rijden, stappen de vrouwen in Baskenland al weer op de fiets. Maar Danny Stam, ploegleider bij Boels-Dolmans, durft niet te zeggen of het seizoen wordt afgemaakt. ‘Wie weet of we in november nog fietsen?’