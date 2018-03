Cofidis laat Bouhanni niet starten

Afgelopen zaterdag miste Bouhanni om die reden Milaan-Sanremo. De sprinter was daarover ontstemd, want de eerste voorjaarsklassieker van dit seizoen was een van zijn hoofddoelen dit voorjaar. Hij vond zelf dat hij had kunnen fietsen.



Cofidis liet in een verklaring weten dat Bouhanni een periode van rust neemt om volledig te herstellen voordat hij weer in training gaat. In de eerste etappe finishte de Fransman als zevende, nadat hij zonder veel steun van ploeggenoten aan de massasprint had deelgenomen. Voorlopig is het onduidelijk wanneer Bouhanni, die dit jaar nog geen overwinning boekte, weer in wedstrijden zal uitkomen.