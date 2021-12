Column Daan Hakkenberg | Mathieu van der Poel en Wout van Aert: spektakel gegarandeerd, ook in de Tour

NK veldrijden vindt in Rucphen nieuwe locatie

Het Nederlands kampioenschap veldrijden gaat alsnog door. Nadat Zaltbommel zich had teruggetrokken is er in Rucphen een nieuwe locatie gevonden. De titelstrijd vindt plaats op hetzelfde parkoers waar afgelopen weekeinde de wereldbekerwedstrijd plaatsvond.

20 december