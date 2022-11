Column Thijs Zonneveld | Fem van Empel speelde met haar concurrenten als een kat met een halfdode muis

Ongenaakba­re Fem van Empel via weergaloze inhaalrace naar goud op EK veldrijden: ‘Ongelofe­lijk’

Fem van Empel heeft met groot machtsvertoon de Europese titel veldrijden veiliggesteld. In het Belgische Namen kon zelfs materiaalpech de topfavoriet niet van de overwinning houden. De 20-jarige Van Empel vocht zich terug in de wedstrijd en kwam alleen over de streep, voor Ceylin del Carmen Alvarado en de Hongaarse Kata Blanka Vas.

