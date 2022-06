Column Thijs Zonneveld | Laten we er niet omheen draaien: we leven in het tijdperk van keizer Pogi de Eerste

Podcast | In gesprek met Wilco Kelderman over voeding: ‘Minder eten is niet per se beter’

Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam gaan in de nieuwste aflevering van In Het Wiel in gesprek met Wilco Kelderman. De 31-jarige renner van WorldTeam Bora–Hansgrohe gaat uitgebreid in op de voeding van wielrenners.

4 juni