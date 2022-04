Column Thijs Zonneveld | Volgens de eis van de ANWB mogen er nog maar twee mensen fietsen: Alejandro Valverde en Davide Rebellin

Wout van Aert start in Pa­rijs-Rou­baix: ‘Met zijn gezondheid gaat het uitstekend’

Wout van Aert start zondag in Parijs-Roubaix. De 27-jarige kopman van Jumbo-Visma is hersteld van een coronabesmetting die hem uit de Ronde van Vlaanderen hield. Van Aert trainde de voorbije dagen in Spanje onder het toeziend oog van een arts en werd daarbij fit genoeg bevonden om voor de vierde keer deel te nemen in de Hel van het Noorden.

