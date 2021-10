Column Thijs Zonneveld | Wielrennen is op z’n kop gezet door een paar kereltjes die schijt hebben aan alle tradities

Hoogland en Lavreysen op EK weer teamgeno­ten én rivalen: ‘We zijn elkaar nog lang niet zat’

8 oktober Na de succesvolle Olympische Spelen zijn de gouddelvers van de Nederlandse baanploeg terug. Nu op het EK in het Zwitserse Grenchen. Met vrijdag weer het saillante duel tussen sprinters Harrie Lavreysen (goud in Tokio) en Jeffrey Hoogland (zilver). ,,Onze verstandhouding is gelukkig niet veranderd. Dat is groots.’’