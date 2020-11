Crisis in de cross: zonder volk is veldrijden meer dan ooit ploeteren

Door Daan Hakkenberg



Een feesttent met pompende muziek, biertappen die nooit opdrogen, broodjes worst en zakken patat in overvloed. En intussen met modder besmeurde renners die toeschouwers bijna kunnen aanraken. De cross is een soort voetbalstadion zonder tribunes, maar gewoon in een bos in Gavere of een weiland in Ruddervoorde met soms tienduizenden mensen. Natuurlijk, iedereen kijkt uit naar de terugkeer van Wout van Aert (vandaag in Kortrijk) en misschien nog wel meer naar de rentree van Mathieu van der Poel (12 december in Antwerpen). Maar meer nog mist de cross zijn publiek. Want betalende bezoekers zijn de ware levensader van het veldrijden.