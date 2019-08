De Buyst wint vierde etappe in Denemarken

Denen domineren derde etappe Denemarken

23 augustus De Deen Lasse Norman Hansen heeft de derde etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De renner van wielerploeg Corendon-Circus bleef zijn landgenoten Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Niklas Larsen en Rasmus Quaade voor. Larsen, die als derde over de streep kwam, gaat wel aan de leiding in de Deens etappekoers.