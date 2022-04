De dag dat Mathieu van der Poel de Amstel Gold Race voor altijd veranderde

Door Daan Hakkenberg



Alsof hij zelf heeft gewonnen. Leo van Vliet staat op 21 april 2019 op het erepodium naast een rondemiss en steekt een vuist in de lucht. Zijn andere arm heeft hij om Mathieu van der Poel geslagen, die op deze zonovergoten zondagmiddag geschiedenis heeft geschreven in de Amstel Gold Race. Zelfs als de ongelooflijke inhaalslag van Van der Poel niet was geslaagd, was hij op het podium geroepen. Een kwartier voor het einde kondigt Van Vliet namelijk aan dat de prijs voor de strijdlust – de Herman Krott Trofee – naar Van der Poel zal gaan. Die rijdt op dat moment in geslagen positie, zo is de gedachte, ver achter koplopers Julian Alaphilippe en Jakob Fuglsang.



,,Ook ik had Van der Poel na zijn eerste mislukte aanval op de Gulperberg niet meer gezien vanuit de auto’’, vertelt Van Vliet drie jaar later. ,,Het was ook niet echt duidelijk welke renner die prijs anders zou moeten krijgen. Want Fuglsang en Alaphilippe reden op kop allebei ongeveer even hard. Ik dacht vooral: het is toch leuk voor de mensen als ze Van der Poel nog even op het podium kunnen zien.’’