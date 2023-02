De Grote Megalomane Voorbeschouwing op de Omloop

LIVE wielrennen | Sprintkan­sen voor Dylan Groenewe­gen in eerste rit Ronde van de VAE

In Madinat Zayed begint vandaag de meerdaagse rittenkoers de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), ofwel de UAE Tour. De eerste rit, over iets meer dan 150 kilometer, is een spintetappe. Dus kansen voor Dylan Groenewegen, Mark Cavendish en Elia Viviani? Volg de etappe in onze livewidget hierboven.