De Ketel en De Pauw zegevieren in Zesdaagse

#StriveForFive Gilbert mikt met hashtag alvast op plaats in ge­schie­de­nis­boe­ken

9 januari Met zeges in de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race beleefde Philippe Gilbert (35) een schitterend voorjaar in 2017. De ambitie voor de komende jaren is bekend, de Waalse topwielrenner droomt van zeges in alle monumenten. Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix zijn dan ook met stip aangeduid, in 2018 of 2019, wanneer zijn contract met Quick-Step Floors afloopt.