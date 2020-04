De koersdirecteur kan al tijdens de race aan het bier

‘Start Vuelta is in Spaanse stad Irun, koers in 2022 door Brabant’

12:30 De start van de Ronde van Spanje is dit jaar in de Noord-Spaanse stad Irun. Utrecht, waar de Vuelta dit jaar eigenlijk zou beginnen, krijgt dan de start in 2022. De twee etappes daarna - Den Bosch-Utrecht en Breda-Breda - zouden ook in 2022 op het programma staan.