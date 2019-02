De luxeproblemen van de teamsprint op weg naar Tokio

Voor de sprinters uit de baanselectie was de testdag onlangs op de wielerbaan van Alkmaar bijna net zo belangrijk als de WK die komende week in het Poolse Pruszkow worden gehouden. Er moest gepiekt worden om een plaats af te dwingen op de teamsprint, het onderdeel waarop Nederland al een jaar regeert.

Nils van ‘t Hoenderdaal was de pechvogel die afviel als starter. Roy van den Berg is de gelukkige die woensdag op de openingsdag het team in gang moet trekken. ,,Het was spannend, zo’n bike-off. Maar ik had er alle vertrouwen in’', keek Van den Berg, die vorig jaar ontbrak in de ploeg die in Apeldoorn het WK-goud veroverde, terug. Samen met Harrie Lavreysen, Matthijs Büchli en Jeffrey Hoogland reist hij zondag af naar Polen met titelprolongatie als doel.

Best lullig voelde Van den Berg (30) zich bij de EK in Glasgow, waar hij als enige van het team geen regenboogtrui droeg. De titel maakte veel goed voor de gespierde starter, die de eerste van drie ronden voor zijn rekening neemt met achter zich twee renners van wie de laatste na drie ronden de tijd zet. Dat is Hoogland of Büchli, waarbij normaal gesproken de één de kwalificatie en de strijd om de medailles rijdt en de ander in de eerste ronde moet vlammen. Bondscoach Hugo Haak benut zijn wisselmogelijkheid bewust voor de derde renner. ,,Een starter heeft zijn reserves eerder aangevuld’', weet de voormalig baanrennner die in september de Duitser Bill Huck opvolgde. Tussen kwalificatie en eerste ronde liggen 20 minuten. Een mogelijke finale volgt 16 minuten na het laatste optreden.

Overmacht

Nederland werd op het olympische onderdeel vorig jaar niet alleen wereld- en Europees kampioen, maar won afgelopen winter ook alle vier de wedstrijden om de wereldbeker. Overmacht en zelfvertrouwen zijn groot, maar er is ook spanning over de onderlinge strijd. Nu moest een vaste waarde als Van ‘t Hoenderdaal afvallen, straks bij de Spelen van Tokio is er zelfs maar plaats voor drie.