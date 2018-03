De opmerkelijke muzikale keuzes van Niki Terpstra

Terpstra: ,,We wilden gewoon koersen, we moesten gewoon volle bak gaan. Ik zei vanmorgen tegen Fitte (ploegleider Wilfried Peeters red.) ik heb m’n stoute schoenen aan. Zie me hakken, zie me tjappen, zie me gaan. Ik lust geen appel, ik lust geen kiwi, ik wil gaan, ik wil gaan met banaan.’’|



Na zijn zege in Dwars door Vlaanderen in 2014 zong Terpstra 'Als je wint heb je vrienden' van Henny Vrienten en Herman Brood. Na de eindzege in de Eneco Tour in 2017 zong de Noord-Hollander vrijelijk 'Maximum Overdrive' van 2 Unlimited. Bekijk hieronder de muzikale interviews van Niki Terpstra.