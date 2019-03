De wonderlijke wederopstanding van Degenkolb na zijn bizarre ongeluk

Door Daan Hakkenberg



Wielrennen is een metafoor voor het leven, zo wordt weleens gezegd. Omdat vreugde en verdriet elkaar zo bruusk afwisselen. Omdat tegenslag gemeengoed is in het peloton, waar ook elke dag de champagne wordt ontkurkt. En succes en pijn zijn in weinig carrières zo samengebald en uitvergroot als in die van John Degenkolb.



Na winst in Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix in 2015 gold hij als de beste klassiekerrenner van het moment. Een jaar later verscheen hij in beide wedstrijden niet aan de start, nadat hij met vijf ploeggenoten was aangereden door een auto op een trainingskamp in Spanje. Een onvoorstelbare crash met, wonderbaarlijk, geen doden. Degenkolb brak een arm en had verwondingen aan ­benen, handen en gezicht. Zijn linkerwijsvinger was losgekomen van zijn hand. Dat hij moest vrezen voor zijn carrière is een understatement.



