Deelname baanrenners aan WK in gevaar door eis UCI: ‘Gezondheidssituatie niet verantwoord’

,,Wij vinden het gezien de gezondheidssituatie in Colombia niet verantwoord om naar Cali af te reizen”, zegt Thorwald Veneberg, directeur van wielerbond KNWU. Veneberg heeft begrip voor de reglementering maar stelt dat er vanwege de coronapandemie in de afgelopen anderhalf jaar sprake is van een uitzonderlijke situatie. De KNWU-directeur wacht nog op een reactie uit Aigle, waar de UCI huist. Die zou volgen als de inschrijving voor Cali is gesloten. ,,Voorlopig zijn ook de teams van Australië, Groot-Brittannië en Nieuw-Zeeland om dezelfde reden niet welkom op de WK”, aldus Veneberg.

De UCI wil met de verplichting de baansport beschermen, zegt Veneberg. ,,Op zich is het een goede regel, want baanwedstrijden zijn moeilijk te exploiteren.” Het afgelopen jaar stonden er vier wedstrijden uit de Nations Cup op het programma. ,,Voor Hongkong hebben we ons op het laatste moment afgemeld. Er kwamen geluiden dat je daar twee weken zou worden opgesloten in een quarantainehotel wanneer er een coronabesmetting in je groep werd geconstateerd. De wedstrijd in het Engelse Newport, die we wel wilden rijden, ging niet door en Sint-Petersburg was te kort voor de Spelen.”