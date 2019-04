Deens talent Kragh Andersen twee jaar langer bij Sunweb

Debuteren­de Matthews kopman Sunweb in Ronde van Vlaanderen

14:08 Sunweb heeft vertrouwen in Michael Matthews. Hoewel de Australiër zondag debuteert in de Ronde van Vlaanderen is hij meteen aangewezen als kopman van de ploeg. Matthews is hersteld van een val in Parijs-Nice, getuige zijn twaalfde plaats in Milaan-Sanremo en twee ritzeges in de Ronde van Catalonië.