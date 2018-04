Definitief: finish van Luik-Bastenaken-Luik terug in Luik

,,We hebben hier niet naar gesolliciteerd, maar konden het aanbod niet weigeren'', zei burgemeester Willy Demeyer van Luik. De exacte finishplaats moet nog worden bepaald. Vroeger lag de streep onder meer in het stadion van Luik en op de Boulevard de la Sauvenière. In 1992 verhuisde de streep naar de industriële buitenwijk Ans, ten noordwesten van Luik. Het laatste stuk naar de finish liep daar omhoog.



Organisator ASO heeft in samenspraak met de provincie Luik besloten om de finish van 'La Doyenne' in ieder geval voor de komende zes jaar weer terug te halen naar de stad. Ans wordt in ruil daarvoor startplaats van de Waalse Pijl. De finish daarvan blijft op de Muur van Hoei liggen.