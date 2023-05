Demi Vollering klopt Annemiek van Vleuten in Vuelta en neemt leiderstrui over van Marianne Vos

Met videoDemi Vollering heeft de vijfde etappe in de Vuelta gewonnen. De 26-jarige renster van SD Worx klopte Annemiek van Vleuten in de slotklim in de etappe van 129 kilometer naar Mirador de Peñas Llanas. Vollering nam bovendien de rode leiderstrui over van Marianne Vos.

Vollering heeft in het klassement van de Spaanse zevendaagse etappekoers een voorsprong van vijf seconden op tweevoudig winnares Van Vleuten. Riejanne Markus staat derde op twaalf seconden. Vos is zelfs weggezakt uit de top tien van het klassement. Ze staat nu op de dertiende plaats op 1 minuut en 39 seconden van Vollering, die haar leiderstrui in het slotweekend moet zien te verdedigen.



Op de slotklim dunde Vollering eerst de elitegroep uit, om vervolgens Van Vleuten te kloppen in een spannend duel in de laatste kilometer. ,,Ik wilde mijn eigen tempo rijden, want ik wist dat ik dat lang zou kunnen volhouden. Ik wilde daar zo veel mogelijk rensters lossen. Uiteindelijk waren we nog met drie over. Toen Annemiek over mij heen wilde komen, wist ik dat ik alles moest geven. Ik dacht dat ik mijn sprint te vroeg aan ging, maar het was gelukkig genoeg om te winnen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Vos van eerste naar dertiende plaats

Klassementsleidster en tweevoudig ritwinnares Vos haakte ruim 80 kilometer voor de finish af op de lange Puerto de Navafría (11,5 km aan 5,8 procent) en belandde in een grote groep achtervolgers, waar ook Movistar-klimster Liane Lippert in zat. Vos kwam nog terug tot een halve minuut van de voorste groep, maar haakte uiteindelijk toch weer af. Op de slotklim was Vollering te sterk voor Van Vleuten (Movistar) en Ricarda Bauernfeind (Canyon/SRAM Racing).

,,Vandaag was een zware dag”, zei Vollering. ,,Het zag er aanvankelijk goed uit voor ons met drie rensters in de voorste groep, maar helaas viel Niamh Fisher-Black. Zij was enorm sterk, dus dat was vervelend. In de laatste kilometers wilde ik mijn eigen tempo rijden, want ik weet dat ik dat lang kan volhouden. Ik hoopte er snel veel rensters af te rijden en uiteindelijk bleven we nog met z’n drieën over. Ik was even bang dat ik te vroeg was gegaan, maar gelukkig was het genoeg.”

Marianne Vos won gisteren de vierde etappe, nadat ze ook al de derde etappe etappe had gewonnen.



Morgen is er nog een heuvelachtige etappe van 106 kilometer van Castro Urdiales naar Laredo. Zondag is de laatste etappe, een zware klimetappe van 93 kilometer van Pola de Siero naar Lagos de Covadonga.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.



Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wielerkalender 2023

Wanneer is de Tour de France? Op welke dagen is het WK en wanneer moet ik mijn agenda vrijhouden voor de Ronde van Lombardije? Check hier wanneer jouw favoriete koers staat gepland voor dit jaar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Beluister hier al onze wielerpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze wielervideo's