Demi Vollering legt landgenote erop en wint eerste etappe in Baskenland

Wielrenster Demi Vollering heeft de eerste etappe gewonnen van de Ronde van Itzulia, een driedaagse rittenkoers door het Baskenland. Vollering was na bijna 106 kilometer de sterkste op het klimmetje naar de finish in Labastida.

Vollering versloeg landgenote Pauliena Rooijakkers, kort daarna kwam de Amerikaan Kristen Faulkner als derde over de finish. Het peloton arriveerde ruim 40 seconden na Vollering aan de streep. De eerste etappe van de nieuwe rittenkoers uit de WorldTour voor vrouwen ging over heuvelachtig parcours. De wielrensters moesten direct na de start in Vitoria-Gasteiz al klimmen en daarna volgden nog twee stevige beklimmingen.