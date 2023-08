Demi Vollering moet genoegen nemen met zilver na heerlijke WK-wegrit, regenboogtrui voor Lotte Kopecky

Nederland moest voor de tweede keer in zeven jaar genoegen nemen met minder dan goud. Zowel in 2017 (Chantal van den Broek-Blaak), 2018 (Anna van der Breggen), 2019 (Annemiek van Vleuten), 2020 (Van der Breggen) als vorig jaar (Van Vleuten) ging de regenboogtrui naar Oranje. In 2021 doorbrak de Italiaanse Elisa Balsamo de Nederlandse hegemonie. Tekst loopt door onder de foto.

De 27-jarige Kopecky reed in de slotfase weg uit een kopgroep van zes. Alleen de Deense Cecilie Uttrup Ludwig kon nog even volgen. Ludwig werd net voor de streep nog gepasseerd door Vollering, die met een uiterste krachtsinspanning het zilver opeiste. Dat was op zeven seconden van de winnares.



Kopecky is de opvolgster Van Vleuten, die in Glasgow haar laatste WK reed. De 40-jarige Van Vleuten maakte deel uit van de kopgroep, maar reed bij het ingaan van de laatste ronde voor de tweede keer lek. Van Vleuten werd achtste bij haar afscheid van het wereldkampioenschap, op twee minuten en 48 seconden van Kopecky. Van Vleuten werd twee keer wereldkampioene op de weg en ook twee keer in het tijdrijden (2017 en 2018). Riejanne Markus werd achter Van Vleuten negende. Zij had na 154,1 kilometer een achterstand van 3'51 op Kopecky. Shirin van Anrooij kwam als dertiende over de finish in Glasgow.



