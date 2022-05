Demi Vollering viel meerdere keren flauw na val van dinsdag, maar start toch in Ronde van Burgos

Egan Bernal ‘vrijwel hersteld’ na zwaar ongeval, Tour-win­naar mag weer aan koersen denken

Egan Bernal is drie maanden na zijn zware val ‘grotendeels hersteld’ van zijn verwondingen. Zijn breuken in de ruggenwervel zijn ‘goed genezen’, meldt zijn arts Gustavo Uriza. De 25-jarige Colombiaanse wielrenner kan over ongeveer vier weken weer aan wedstrijden deelnemen.

27 april