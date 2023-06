Demi Vollering vinkt weer een titel af: ‘Ik droom van de regenboogtrui’

Primoz Roglic definitief niet naar Tour, maar richt zich op Vuelta

Primoz Roglic richt zich na zijn eindzege in de Giro d’Italia op deelname aan de Vuelta. Dat meldde de 33-jarige Sloveen tijdens een huldiging in de Sloveense hoofdstad Ljubljana. Daarom zal hij ook niet in actie komen bij de WK wielrennen die van 5 tot en met 13 augustus worden gehouden in het Schotse Glasgow.