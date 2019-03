Den Haag betaalt 2,5 miljoen voor start Vuelta

De Vuelta begint volgend jaar met een ploegentijdrit in Utrecht. De tweede etappe gaat van Den Bosch naar Utrecht en de derde etappe heeft Breda als start- en finishplaats.



Het totale budget bedraagt ongeveer 14 miljoen euro. De grootste bijdrage komt van de betrokken provincies en steden. Zij hopen bovendien op sponsoring door het bedrijfsleven.

De start van de Ronde van Spanje is eind augustus volgend jaar maar de exacte datum is nog niet bekend. Het is de tweede keer dat de Vuelta in Nederland van start gaat, eerder gebeurde dat in 2009 in Assen.