Denifl vindt onderdak bij CCC

Hij komt over van de kleine ploeg Aqua Blue Sport, die er onverwacht mee is opgehouden. Voor die ploeg reed de 31-jarige renner vooral in 2017 een sterk seizoen met de eindzege in de Ronde van Oostenrijk en een etappezege in de Ronde van Spanje.



,,In mijn ogen heeft hij zijn talent nog niet ten volle benut. Stefan heeft laten zien dat hij races kan winnen en ik ben benieuwd wat hij bij ons kan presteren'', aldus teammanager Jim Ochowicz.