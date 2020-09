Dennis gaat voor 'hattrick' op WK tijdrijden

Update Michael Matthews rondt topwerk Nils Eekhoff af in Plouay

25 augustus Michael Matthews heeft de 84ste Plouay de Bretagne Classic gewonnen, voorheen GP Plouay. De kopman van Sunweb profiteerde in de sprint van het schitterende werk van Nils Eekhoff, die het pelotonnetje in de slotkilometers volledig uit elkaar reed. Matthews volgt in Frankrijk Sep Vanmarcke op.