Die vijfde Tourzege, komt die er nog voor Froome?

Door Arjan Schouten

Fysiek

Hij is naar eigen zeggen weer volledig fit en ja, dat mag je gerust een wonder noemen. Want Chris Froome moest opgeveegd worden van het asfalt, toen hij een jaar terug gruwelijk hard crashte in Frankrijk. Tijdens de verkenning van de tijdrit in de Dauphiné ging hij in een afdaling verschrikkelijk hard onderuit. Breuken in de heup, het dijbeen, elleboog, nekwervels, de ribben. Alles wat kon breken, brak hij die dag. Een stuk bot stak zelfs uit zijn been. Natuurlijk moest er een streep door de Tour de France, er werd zelfs gevreesd voor het einde van zijn carrière. Maar het herstel verliep opvallend voorspoedig, zo fietste hij in de herfst alweer zijn voorzichtige eerste meters.



Een ongelukje in de keuken, waar hij zichzelf in een duim sneed met een mes, bracht hem nog even terug naar het ziekenhuis. Maar na een prima winter, maakte hij begin dit jaar alweer zijn comeback in de Ronde van de Emiraten. ,,Mijn topvorm is nog ver weg, maar het voelt zo heerlijk om weer wielrenner te zijn’’, sprak Froome daar zichtbaar geëmotioneerd. Vervolgens kwam corona en trainingsbeest Froome buffelde thuis in lockdown lekker twee maanden indoor. Sinds vorige week mag hij aan de Cote d’Azur weer buiten trainen, met zichtbaar plezier. Hij staat fysiek naar eigen zeggen nu waar hij moet staan.

Super happy to be out on the road again 😁☀️ #cycling #ridingsolo

Ploeg

Volledig scherm Chris Froome in 2015. © BSR Agency Een fit lijf is één voorwaarde om weer een rol te spelen in de Tour de France, maar zijn positie binnen de eigen formatie is misschien nog wel belangrijker. Hij mag dan vier keer de gele man in Parijs zijn geweest namens Sky (nu Ineos) tussen 2013 en 2017, het onbetwiste alfamannetje is hij allang niet meer bij de Britten. In 2018 was het Geraint Thomas die zijn voormalige kopman aftroefde. En vorig jaar moest Froome zwaar geblesseerd toekijken hoe met Egan Bernal de jeugd won namens Ineos. De macht van Froome neemt af binnen de formatie, beseft hij zelf ook. Zijn contract loopt na dit jaar af. Maar hij zou hij nu zelfs een tussentijds vertrek overwegen, om zijn eigen kansen te optimaliseren in bijvoorbeeld de Tour, als die nog gereden wordt deze zomer. ,,Ik hoop in de komende weken en maanden een beter beeld te hebben over mijn toekomst. Ik moet met veel aspecten rekening houden en zit nu vol in dat proces’’, zo vertrouwde hij de Italiaanse Gazzetta toe.



Bij Ineos hebben ze al geroepen dat van een tussentijds vertrek geen sprake kan zijn en dat Froome aan zijn contract gehouden wordt. Maar dat zijn naam meer en meer in verband wordt gebracht met teams als Movistar en Bahrain-Merida, is toch opvallend. Naar Bahrain vertrok eerder al Wout Poels, de Limburger die Froome in het hooggebergte bijstond. En met Rod Ellingworth zou Froome er een teambaas treffen die hij goed kent als voormalig performance manager bij Sky. Maar wordt zijn uitgangspositie voor een vijfde Tour-zege echt beter van een vertrek bij de formatie die de laatste acht jaar liefst zeven keer de Tour-winnaar leverde?

Leeftijd

Op dit vlak scoort Chris Froome geen punten, wat betreft een vijfde Tour-zege. ,,Ik wil zeker nog een paar jaar koersen’’, zei hij laatst. ,,Ik heb niet het gevoel dat pensioen er aan zit te komen.’’ Maar helaas, we kunnen er niet omheen, 35 jaar is een uitzonderlijk hoge leeftijd om nog succes te boeken in Frankrijk. Sterker nog: sinds de eerste Tour de France in 1903 was er maar één winnaar ouder dan 34 jaar. De Belg Firmin Lambot won in 1922 op zijn 36ste. Cadel Evans was in 2011 de oudste na-oorlogse winnaar met 34 jaar en 160 dagen. En ook Lance Armstrong (33 jaar en 310 dagen in 2005) en Joop Zoetemelk (33 jaar en 230 dagen in 1980) waren aardig op leeftijd. Wint Froome nog eens in Parijs dan herschrijft hij meteen de geschiedenisboeken.



Maar de historie leert dus dat ook in de Tour de jaren gaan tellen. En de concurrentie van jonkies is wel flink gegroeid, sinds Froome zijn laatste Tour won. Binnen de eigen gelederen trekt Egan Bernal (23) dus als verdedigend kampioen naar de volgende Tour. De andere topfavoriet start namens Jumbo-Visma: Primoz Roglic, die met zijn 30 jaar ook nog altijd vijf jaar jonger is dan Froome. Tom Dumoulin (29) is zelfs nog een jaar jonger. En wat kan een piepkuiken als Tadej Pogacar (21), meteen derde in de Vuelta bij zijn eerste grote ronde.

Rest day ride with the family 🥰

Mentaal

In de Times vertelde Froome laatst dat een vijfde zege in de Tour de France hem nog altijd enorm motiveert. Hij won vier keer de Tour, heeft de Giro d’Italia en twee keer de Vuelta op zijn naam geschreven. Heeft twee keer olympisch brons in zijn prijzenkast liggen en drie bronzen WK-medailles. De Britse ridderorde OBE is al binne en voor het financiële plaatje hoeft hij natuurlijk helemaal geen trap meer te doen na al zijn successen. Maar net als Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault en Miguel Indurain nog een vijfde keer winnen, dat is hem héél veel waard. ,,Dat zou mega zijn. Absoluut een van de mooiste comebacks in sport, denk ik. Want ik denk dat mensen me tot op zekere hoogte al af hebben geschreven en dat kan ik ze ook niet kwalijk nemen.’’

Of de Tour de France dit jaar echt nog komt zoals gepland in september? Vanwege corona weet niemand het. ,,Mentaal ben ik enorm gefocust om klaar te zijn voor de Tour. Misschien gaat het niet door straks, maar ik blijf trainen alsof ‘ie komt. En ik ben vol vertrouwen dat ik honderd procent fit aan de start zal staan’’, aldus Froome tegen L’Equipe.