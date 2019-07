Dit krijgt het peloton vandaag voor zijn kiezen

Sunweb in rampjaar in de schaduw van Jum­bo-Vis­ma

7:30 Mede dankzij Tom Dumoulin was Sunweb de afgelopen jaren een toonaangevende ploeg in de Tour. Dit rampjaar rijdt de wielerformatie vooralsnog in de schaduw van Jumbo-Visma. ,,Het was niet de beste start.’’