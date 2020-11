Dit moet je weten over de schorsing van Groenewegen na horrorcrash met Jakobsen

Wordt het sprinten anders na deze straf?

In de tamelijk summiere verklaring van de UCI, die de straf heeft opgelegd, verklaart de internationale wielerunie het belang van de veiligheid in de koers. En let op: dat er op een ‘eerlijke en consistente’ manier wordt opgetreden tegen renners die in de fout gaan. Prachtig omschreven hoor, maar in de praktijk niet haalbaar. Tastbaar voorbeeld: tijdens het WK in Imola werd Annemiek van Vleuten bijna in de hekken gereden door Elisa Longo Borghini. Van Vleuten viel niet en won zelfs het sprintje nog voor de zilveren medaille. En de Italiaanse? Zij mocht haar bronzen plak gewoon houden. Het overheersende gevoel: pas als er slachtoffers vallen, komen de straffen om de hoek kijken. Maar juist met de straf voor Groenewegen verplicht de UCI zichzelf om dat te veranderen. Grijp ook eens in als er niemand valt, maar een renner wél in overtreding is. Pas dan zal het sprinten wezenlijk veranderen.