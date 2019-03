Dopingjager verwacht dat meer sporters gaan bekennen

De politie deed tegelijkertijd een inval in de Duitse stad Erfurt bij sportarts Schmidt, die wordt beschouwd als spil in de zaak. Er zijn naar verluidt veertig bloedzakken in beslag genomen en de onderzoekers proberen nu via DNA-sporen te achterhalen van welke sporters het bloed afkomstig is. ,,We denken dat we erachter kunnen komen wie de eigenaars van het bloed zijn.’'