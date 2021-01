‘Dopingzondaar’ Jordi van Loon uitgekotst door wielerwereld: ‘Mijn broer is de enige vriend nog die ik heb’

De deur van hun woning in Lage Zwaluwe wordt wagenwijd opgezet. ,,Ik wil mijn verhaal nu eindelijk naar buiten brengen”, zegt Jordi van Loon (24). Het verhaal van een talentvolle wielrenner met uitzicht op een profcontract, maar die een hormonaal probleem bleek te hebben. Hij ging daarvoor in behandeling, mocht begin 2018 met een attest verder koersen, om nog geen jaar later na een dopingcontrole in de Ronde van de Achterhoek tot zijn grote ontzetting te worden beschuldigd van valsspelen. ,,We hebben alles uitgelegd bij de Dopingautoriteit.”