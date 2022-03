Drie oud-Tourwinnaars aan de start, maar de Italianen klonteren samen voor Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel is terug in het peloton. In de bescheiden etappewedstrijd Settimana Coppi e Bartali werkt hij aan zijn comeback die zaterdag met een derde plek in Milaan-San Remo al spectaculair begon. AD Sportwereld volgde zijn spoor in Italië.