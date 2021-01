Drievoudig ritwinnaar in grote ronde Ventoso stopt ermee

Ventoso kroonde zich in 2012 tot Spaans kampioen op de weg en won in zijn loopbaan drie ritten in een grote ronde. In 2011 en 2012 won hij ritten in de Giro d’Italia, in 2006 was hij succesvol in de Vuelta a España. In de klassieker Milaan-San Remo finishte hij vier keer bij de beste twintig en in Gent-Wevelgem 2007 passeerde hij als vierde de meet.



De afgelopen jaren kwam Ventoso vooral in het nieuws door een valpartij met pijnlijke gevolgen. Een schijfrem zorgde tijdens Parijs-Roubaix voor een diepe wond in het lichaam van Ventoso, die daarop een open brief schreef naar de wielerunie UCI. Inmiddels is de schijfrem geaccepteerd en de discussie een stille dood gestorven.