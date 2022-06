Dubbele Tour-missie voor Jumbo-Visma: geel met Roglic of Vingegaard én groen met Van Aert

Remco Evenepoel sprint naar derde etappe­winst in Noorwegen

Remco Evenepoel heeft voor de derde keer deze week een etappe in de Ronde van Noorwegen gewonnen. De Belgische wielrenner van Quick-Step - Alpha Vinyl was na een rit over 181,7 kilometer, van Flekkefjord naar Sandnes, de snelste van een kleine groep.

