Dubbelslag: Blaak soleert naar indrukwekkende zege in Ronde van Vlaanderen

Een uitgedunde groep met veel Nederlandse inbreng begon aan de Oude Kwaremont, waar uitgerekend D’Hoore voor de tweede keer vandaag moest passen terwijl Van der Breggen kopwerk leverde. Ploeggenote Blaak probeerde het nog één laatste keer. De wereldkampioene van 2017 overleefde de Paterberg en ging solo de laatste tien kilometer in. Het gat bleef rond de twintig seconden hangen en vanuit de achterhoede kwamen verwoede pogingen vanuit het Van Vleuten-kamp, maar dit hielp Blaak enkel in het zadel. Iets minder dan vijf uur na het vertrek in Oudenaarde, kwam zij in diezelfde stad alleen over de finish. Zo was de Nederlandse dubbelslag in ‘Vlaanderens Mooiste’ compleet. ,,Het was echt alles of niks vandaag.”