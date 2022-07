Duitse Süssemilch breekt twee nekwervels bij val in Tour de France Femmes

,,De breuken zijn stabiel, ze hoopt snel naar Duitsland te kunnen terugkeren”, aldus haar ploeg op Twitter. Süssemilch was maandag betrokken bij een van de vele valpartijen in de laatste 30 kilometer van de etappe. De Duitse, die vorig jaar bij de WK baanwielrennen goud pakte met de achtervolgingsploeg, was een dag eerder in de openingsrit door Parijs ook al onderuitgegaan.



Het belangrijkste slachtoffer van de valpartijen in de tweede etappe was de Italiaanse Marta Cavalli. De winnares van de Amstel Gold Race ging onderuit en werd, terwijl ze op de grond lag, op hoge snelheid aangereden door de Australische kampioene Nicole Frain. Cavalli moest met een hoofdblessure naar het ziekenhuis. Bij de kopvrouw van FDJ-Suez werden geen breuken aangetroffen.