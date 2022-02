Dumoulin begint seizoen met UAE Tour en is kopman van Jumbo-Visma

Tom Dumoulin mijdt gekte van de Tour: ‘Maar heb mijn laatste Tour nog niet gereden’

Tom Dumoulin (31) gaat in mei proberen opnieuw de Giro te winnen. Dumoulin gelooft dat hij het nog niet verleerd is, 21 dagen vol gas in een grote ronde. De Ronde van Frankrijk rijdt hij dit jaar sowieso niet. Maar: ,,Wat mij betreft heb ik mijn laatste Tour nog niet gereden.’’

11 januari